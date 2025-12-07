Millionen-Mehrkosten für den Landkreis Harz: Schülerverkehr im Bus sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude und Sporthallen sprengen den Kreishaushalt. Doch was steckt hinter den drastischen Preissteigerungen?

Landkreis Harz vor Kostenexplosion: Warum Busse und Schulen um Millionen Euro teurer werden

Der Schülerverkehr im Landkreis Harz - hier an der Haltestelle Heltauer Platz in Wernigerode - ist 2025 deutlich teurer geworden.

Landkreis Harz. Der Schülerverkehr im Bus und die Bewirtschaftung seiner Schulen werden für den Landkreis Harz im Jahr 2025 deutlich teurer als geplant. Die Kreisverwaltung geht von einem Plus von gut 2,6 Millionen Euro aus.