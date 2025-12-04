weather regenschauer
  4. Advent: Halberstädter Bäcker will Stollen-Fans gewinnen - mit Gebäck ganz ohne Rosinen

Sie gehört einfach zu Weihnachten wie Lichterglanz und Glühweinduft - die Stolle. In Halberstadt hat sich ein Bäcker viele Gedanken darüber gemacht, was statt Rosinen an Früchten hinein kann in dieses typische Weihnachtsgebäck.

Von Sabine Scholz Aktualisiert: 08.12.2025, 17:07
Daniel Blappert und Sabine Hilmer buttern und zuckern die Stollen ohne Rosinen, die bei der Halberstädter Bäcker & Konditoren GmbH hergestellt werden. Nach einem Rezept von Bäckermeister Peter Potratz. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Er kennt viele, die sie nicht mögen - Rosinen. Doch die getrockneten Weintrauben sind eine wesentliche Zutat in jeder Stolle. Peter Potratz hat sich deshalb Besonderes einfallen lassen.