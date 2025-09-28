Ehrenamt im Harz Leerstand im Haus der Vereine: Wie Stadt Wernigerode jetzt neue Interessenten anlockt
Mit ihrem Haus der Vereine bietet die Stadt Wernigerode Ehrenamtlern eine kostengünstige Unterkunft. Doch nun entzündet sich Kritik am Leerstand in dem Plattenbau. Wie neue Mieter gewonnen werden sollen und warum dabei Kreative im Vordergrund stehen.
28.09.2025, 09:30
Wernigerode. - Das ehemalige Lehrlingswohnheim an der Kohlgartenstraße in Wernigerode dient seit 2023 als Haus der Vereine. Damit will die Harz-Stadt örtlichen Organisationen kostengünstige Räume zur Verfügung stellen. „Nach unseren Informationen besteht jedoch ein erheblicher Leerstand in diesem Gebäude“, bemängelt CDU-Stadtrat Christian Linde.