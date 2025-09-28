Ehrenamt im Harz Leerstand im Haus der Vereine: Wie Stadt Wernigerode jetzt neue Interessenten anlockt

Mit ihrem Haus der Vereine bietet die Stadt Wernigerode Ehrenamtlern eine kostengünstige Unterkunft. Doch nun entzündet sich Kritik am Leerstand in dem Plattenbau. Wie neue Mieter gewonnen werden sollen und warum dabei Kreative im Vordergrund stehen.