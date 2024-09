Wer durch Wernigerodes Fußgängerzone bummelt, kommt immer wieder an verwaisten Schaufenstern vorbei. Ist Leerstand ein ernsthaftes Problem in der Harz-Stadt?

In 58 Läden in der Wernigeröder Innenstadt sind Mode, Sportbekleidung oder Schuhe im Angebot. Doch längst nicht alle Geschäfte entlang der Fußgängerzone sind belegt.

Wernigerode. - Das Weinlokal an der Burgstraße steht seit Kurzem leer, ebenso ein Modegeschäft an der Westernstraße. An die Pimkie-Filiale an der Breiten Straße erinnern nur noch Rabattschilder, die im Schaufenster verblassen. Teilt Wernigerode etwa das Schicksal so vieler Städte und die Innenstadt verwaist immer mehr?