Einst Hotel und Gaststätte, wurde das Gebäude Oberstadt 1 in Benneckenstein zuletzt als Mehrfamilienhaus genutzt. Doch seit vielen Jahren steht es komplett leer. Nun soll es versteigert werden.

Leerstehendes Haus im Oberharz wird versteigert: Ehemaliges Hotel kommt unter den Hammer

Das ehemalige Hotel Stadt Braunschweig in Benneckenstein in den 1950er Jahren.

Benneckenstein. - Seit vielen Jahren steht das frühere Hotel Stadt Braunschweig in Benneckenstein nun schon leer. Zuletzt wurde das Gebäude als Mehrfamilienhaus genutzt. 2020 musste jedoch der letzte verbliebene Mieter ausziehen. Nun soll das Haus bei einer Auktion im März 2026 versteigert werden.