Elbingerode. - Das Schauspieler-Ehepaar Rita Feldmeier und Achim Wolff ist zu Gast in Elbingerode. Im Café miteinander werden sie aus dem Buch „Alte Liebe“ von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder vorlesen. Wer daran teilnehmen will, sollte sich beeilen. Die Platzauswahl ist begrenzt, weshalb eine Anmeldung erforderlich ist.

Lesung mit Buch von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder

In dem 2009 veröffentlichten Buch geht es um das Ehepaar Lore und Harry. 40 Jahre sind an ihnen nicht spurlos vorbeigegangen. Die leidenschaftliche Lore hat Angst, bald mit dem frisch pensionierten Harry untätig im Garten zu sitzen. Nur in einem sind sich die Alt-Achtundsechziger einig: Ihre Tochter Gloria hat alles nur Mögliche im Leben falsch gemacht! Nun will Gloria in dritter Ehe einen steinreichen Industriellen heiraten, der auch noch ihr Vater sein könnte. „Wie konnte es so weit kommen?“, wird sich in der Buchbeschreibung gefragt.

Lesen Sie auch: Neufassung von Harzer Märchenbuch erschienen: Worin sich Auflagen unterscheiden

Elke Heidenreich und Bernd Schroeder erzählen in Dialogen die Geschichte eines Ehepaars, in der sich eine ganze Generation wiedererkennen könne. Vorgetragen wird sie am Freitag, 17. Januar, von Rita Feldmeier und Achim Wolff. Die beiden sind seit 1980 verheiratet und leben in Stahnsdorf in Brandenburg.

Veranstaltung in Elbingerode: Anmeldung erforderlich

Die Lesung mit den beiden Schauspielern findet im Café miteinander, Unter den Birken 1, in Elbingerode statt. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Eine Stunde zuvor, um 17 Uhr, ist Einlass. Weil die Platzauswahl begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Interessierte können sich entweder telefonisch unter 01575/ 4 80 05 92 oder per E-Mail an cafe.miteinander@diako-harz.de anmelden.

Der Eintritt zur Lesung ist frei. Die Veranstalter würden sich aber über eine Spende zugunsten der Suchtberatung für Minderjährige freuen, wie sie mitteilen.