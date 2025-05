Friedhof am Eichberg Letzte Ruhe mit dem geliebten Haustier: Neue Bestattungsform in Wernigerode jetzt möglich

Mensch-Tier-Bestattungen sind bislang nur in wenigen Städten Sachsen-Anhalts möglich. Jetzt zählt auch Wernigerode zu ihnen. Was Interessenten dabei beachten müssen und welche weitere moderne Form der letzten Ruhe nun in der Harz-Stadt angeboten wird.