Brand bei Discounter im Harz Verwirrung um Lidl-Wiedereröffnung in Wernigerode: Jetzt bezieht Supermarkt Stellung

Laut Lidl-App sollte der Discounter-Markt in Wernigerode am Montag, 16. September, wieder öffnen. Der Supermarkt an der Benzingeröder Chaussee ist nach einem Brand aber immer noch geschlossen - was Kunden jetzt wissen müssen.