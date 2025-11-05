weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Nach Sperrung der Ringbrücken Wie es nach dem Abriss an der Halberstädter Straße in Magdeburg weitergehen könnte

Die Ringbrücke an der Halberstädter Straße verschwindet in den nächsten Wochen. Aber wie soll der Verkehr in Magdeburg danach fließen? Ein Eilantrag im Stadtrat könnte alles ändern.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 05.11.2025, 13:10
An der Ringbrücke Halberstädter Straße in Magdeburg laufen die vorbereitenden Maßnahmen für den Abriss. Foto: Peter Gercke

Magdeburg. - Meterhoch wird unter und vor der Ringbrücke an der Halberstädter Straße in Magdeburg derzeit das Fallbett errichtet. 4.000 Kubikmeter Sand werden dafür unter der Brücke verteilt. In wenigen Tagen sollen die Abrissbagger anrollen. Bis 12. Dezember soll das Bauwerk gefallen sein. Doch wie kann die Straße danach genutzt werden? Ein Eilantrag im Stadtrat soll für Klarheit sorgen.