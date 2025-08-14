Das Luther-Karree in Wernigerode soll ganz neue Wohn- und Lebensqualität im Stadtteil Hasserode bieten. Was Mietern alles geboten wird, mit welchen Kosten sie rechnen müssen und warum die 14 Millionen Euro teuren Dreigeschosser in der Nachbarschaft umstritten sind.

Luther-Karree in Wernigerode eröffnet: Neue Wohnungen für Singles, Familien und Senioren

So sieht die sonnenüberflutete Rückseite der drei neuen Wohnblöcke an der Lutherstraße in Wernigerode aus.

Wernigerode. - Die ersten Mieter sind eingezogen, das neue Luther-Karree in Hasserode ist nach zwei Jahren Bauzeit offiziell eröffnet. Mit den drei Mehrfamilienhäusern am Standort der alten Francke-Grundschule will die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode (GWW) ganz verschiedene Bewohner in das Viertel locken.