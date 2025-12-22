Mit einem gemeinsamen Weihnachtssingen begehen die Schüler des Professor-Friedrich-Förster-Gymnasiums den letzten Schultag vor den Weihnachtsferien.

Haldensleben - Musikalisch hat sich das Professor-Friedrich-Förster-Gymnasium (PFFG) in Haldensleben in die Feiertage verabschiedet. Die rund 780 Schüler des Gymnasiums und ihre Lehrkräfte versammelten sich am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien in der Ohrelandhalle zu einem gemeinsamen Weihnachtssingen.