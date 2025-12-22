weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  4. Abschied in die Weihnachtsferien: Premiere am Haldensleber Gymnasium: 780 Schüler singen gemeinsam Weihnachtslieder

Mit einem gemeinsamen Weihnachtssingen begehen die Schüler des Professor-Friedrich-Förster-Gymnasiums den letzten Schultag vor den Weihnachtsferien.

Von Till Frieling 22.12.2025, 08:00
Musikalische Unterstützung bekamen die Schüler von Jonny Weidler.
Haldensleben - Musikalisch hat sich das Professor-Friedrich-Förster-Gymnasium (PFFG) in Haldensleben in die Feiertage verabschiedet. Die rund 780 Schüler des Gymnasiums und ihre Lehrkräfte versammelten sich am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien in der Ohrelandhalle zu einem gemeinsamen Weihnachtssingen.