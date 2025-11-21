Beim Online-Banking erfolgt jetzt immer eine Empfängerüberprüfung. Was das für die Kunden bedeutet. Volksbank und Sparkasse geben Tipps.

Besserer Schutz vor Betrug: Worauf beim Online-Banking genau geachtet werden muss

Zerbst - Per Online-Banking lassen sich Rechnungen schnell und direkt bezahlen. Nur was, wenn bei der Überprüfung von IBAN und Empfänger plötzlich Ungereimtheiten auftauchen, weil keine Übereinstimmung herrscht? Sparkasse und Volksbank geben den Zerbstern Tipps.