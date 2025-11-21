Die Bestatter aus den Börde-Städten begrüßen die Modernisierung des Bestattungswesens in Sachsen-Anhalt. Dennoch ist es einigen noch nicht genug. Auf welche Tücken sie noch hinweisen.

Neues Gesetz: Das sagen die Bestatter aus der Börde zur Modernisierung der Beerdigung

Lukas Marsch und sein Team heben für eine Erdbestattung ein Grab auf dem Friedhof in Lemsell aus. Es muss mindestens 1,60 Meter tief sein.

Haldensleben/Oschersleben/Wolmirstedt/Wanzleben - Mehr als 20 Jahre lang gab es eine Debatte im Landtag darüber, die Bestattung in Sachsen-Anhalt zu reformieren. Mitte September einigte sich das Land auf ein moderneres Bestattungsgesetz. Das sagen die Bestatter aus den Börde-Städten Haldensleben, Wanzleben, Oschersleben und Wolmirstedt zu den neuen Regelungen, welche noch nicht rechtskräftig sind.