Ein neues Museum, eine fertig sanierte Kirche mit Vorplatz und ein geschlossener Einkaufsladen ohne Ersatz: In Elend ist 2025 einiges passiert. Was 2026 ansteht und welche Herausforderungen das Oberharz-Dorf erwarten, berichtet Ortsbürgermeister Lars Meißner.

Mehr Sicherheit auf Spielplatz: Diese Projekte sind 2026 in Elend geplant

Der Künstler Bafuß eröffnete in Elend 2025 das wohl kleinste Museum Deutschlands.

Elend. - Im Jahresinterview spricht Elends Ortsbürgermeister Lars Meißner (FWG Elend) über Wünsche für das Oberharz-Dorf, um den Ort voranzubringen, bevorstehende Projekte und Rückschläge im Jahr 2025. Auch, welche wichtige Rolle die Vereine im Ort spielen, erklärt er Reporter Matthias Distler.