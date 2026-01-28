weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Heiraten im Harz: Millionen-Sanierung des Rathauses Wernigerode: Wann Saal für Hochzeiten wieder öffnen soll

Heiraten im Harz Millionen-Sanierung des Rathauses Wernigerode: Wann Saal für Hochzeiten wieder öffnen soll

Viele Paare warten auf die Rückkehr in den Hochzeitssaal im berühmten Rathaus von Wernigerode. Wie der Zeitplan der Harz-Stadt für die umfangreiche Sanierung des Trauzimmers aussieht.

Von Holger Manigk 28.01.2026, 06:15
Das Rathaus Wernigerode ist seit Jahren eine Großbaustelle: Betroffen ist auch der Hochzeitssaal.
Das Rathaus Wernigerode ist seit Jahren eine Großbaustelle: Betroffen ist auch der Hochzeitssaal. Archivfoto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Zwar können Paare wieder im Sommer 2026 im Wernigeröder Rathaus heiraten, doch das Trauzimmer bleibt noch lange Baustelle. Die Sanierung des Saals soll nach Schätzungen der Stadt rund 1,2 Millionen Euro kosten.