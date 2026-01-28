Viele Paare warten auf die Rückkehr in den Hochzeitssaal im berühmten Rathaus von Wernigerode. Wie der Zeitplan der Harz-Stadt für die umfangreiche Sanierung des Trauzimmers aussieht.

Millionen-Sanierung des Rathauses Wernigerode: Wann Saal für Hochzeiten wieder öffnen soll

Das Rathaus Wernigerode ist seit Jahren eine Großbaustelle: Betroffen ist auch der Hochzeitssaal.

Wernigerode. - Zwar können Paare wieder im Sommer 2026 im Wernigeröder Rathaus heiraten, doch das Trauzimmer bleibt noch lange Baustelle. Die Sanierung des Saals soll nach Schätzungen der Stadt rund 1,2 Millionen Euro kosten.