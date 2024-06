Wernigerode. - Jannik Matzke engagiert sich seit fünf Jahren ehrenamtlich bei der Bereitschaft des DRK-Kreisverbandes Wernigerode. Er sagt, aufgrund seines Hobbys habe er wenig Freizeit. Das sei aber überhaupt nicht schlimm, denn die Arbeit beim Deutschen Roten Kreuz bereite ihm viel Spaß. Zum „Tag der Vereine“ im Wernigeröder Bürgerpark hat er Interessierten die Ausrüstung des Katastrophenschutzes gezeigt.

Bei der DLRG-Ortsgruppe Wernigerode wurden realistische Verletzungen geschminkt und über Erst- und Selbsthilfe aufgeklärt. Johanna Ahlsleben

Der 20-Jährige war einer von vielen Ehrenamtlichen, die ihre Sport-, Kultur- oder auch Sozial-Vereine am Sonntag, 2. Juni, präsentiert und zu Mitmach-Aktionen eingeladen haben.

Auch die Mitglieder des Motorsportclubs Wernigeröder Oldtimerfreunde waren mit ihren historischen Autos vertreten. Johanna Ahlsleben

Nach dem Aufstieg in die Verbandsliga sucht die Frauenmannschaft von Germania Wernigerode noch nach Verstärkung. Johanna Ahlsleben

Die Stadt Wernigerode zieht als Organisator der Veranstaltung, die alle zwei Jahre stattfindet, ein durchweg positives Fazit. Stadtsprecherin Ariane Hofmann lobt die gute Zusammenarbeit aller Akteure sowie die kreative Darstellung der über 50 unterschiedlichen Vereine aus Wernigerode und Umgebung. Für 2026 ist die sechste Auflage geplant, kündig sie an.

Jannik Matzke berichtete Interessierten aus dem Vereinsleben der Bereitschaft des DRK-Kreisverbandes Wernigerode. Johanna Ahlsleben

2022 hatten über 4.000 Besucher den Weg in die grüne Oase am Dornbergsweg gefunden. Aufgrund des unbeständigen Wetters konnte an diesen Erfolg nicht angeknüpft werden. Parksprecherin Kati Müller berichtet, dass in diesem Jahr rund 2.400 Gäste und Mitglieder der Vereine im Bürgerpark zusammengekommen sind.

Bei den Vereinsmitgliedern des HV Wernigerode konnten die Gäste ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen und ihre Koordination testen. Johanna Ahlsleben

So konnten sie beispielsweise beim HV Wernigerode, bei den Wernigeröder Mountain Tigers oder auch bei den Cheerleadern vom Harzer Sportverein Wernigerode sportlich aktiv werden. Die Mitglieder der Interessengemeinschaft „Die Edlen von Hartegau“ nahmen die Gäste mit auf eine Zeitreise ins Mittelalter, während Interessierte den Wernigeröder Carneval Club kennenlernen und ihr Geschick beim Bogenschießen bei der Sebastiansschützengesellschaft Wernigerode unter Beweis stellen konnten.

Der Hospizverein Wernigerode hat zum gemeinsamen Basteln eingeladen. Johanna Ahlsleben

Zudem haben verschiedene Vereine gemeinsam ein buntes Bühnenprogramm mit Showeinlagen und Vereinsvorstellungen organisiert. Am Nachmittag sorgte die Band Impex für musikalische Klänge.