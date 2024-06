Sie haben auf die richtige Karte gesetzt: Die Veranstalter des Hasseröder Brauereifestes in Wernigerode haben sich von der finsteren Wettervorhersage nicht bange machen lassen − und ihre Party durchgezogen. So wurde dort ein großes Fest für die ganze Familie gefeiert.

So bunt war das Brauereifest in Wernigerode

Wernigerode. - Rot war die Farbe des Tages, Hasseröder-Rot: Beim Brauereifest am Samstag auf dem Gelände am Auerhahnring in Wernigerode dominierte die knallige Farbe auf Sonnenschirmen, Grill-Ständen, und sogar die Gärtürme wurden in rotes Licht getaucht.

Hasseröder Brauereifest in Wernigerode: Rot dominiert das Fest. Foto: Matthias Bein

Zum Glück für die Brauerei, in der seit Kurzem auch Corona-Bier produziert wird, hatten sich die Veranstalter von den Wettervorsagen nicht bange machen lassen und die Party trotz skeptischer Blicke zum Himmel durchgezogen.

Hasseröder Brauereifest in Wernigerode: Partystimmung am Abend. Foto: Matthias Bein

Und so konnte bei tollem Spätfrühlingswetter ein Fest für die ganze Familie stattfinden, das die große Radio-SAW-Party am Abend zum Höhepunkt hatte.