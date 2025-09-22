Im Oberharz wurde auf dem Gelände des Wintersportvereins Elbingerode eine Kleinfeld-Sportanlage eingeweiht. Mit der Anlage verbessern sich die Trainingsbedingungen für die Wintersportler.

Moderne Sportanlage im Oberharz schafft neue Trainingsmöglichkeiten für Wintersportverein

Die neue Kleinfeld-Sportanlage auf dem Gelände des Wintersportvereins Elbingerode bietet den Mitgliedern bessere Trainingsmöglichkeiten.

Elbingerode. - Wo einst eine einfach Rasenfläche war, steht nun ein neuer Multifunktions-Kleinfeld-Sportplatz: Der Wintersportverein Grün-Weiß Elbingerode (WSV) hat sein Trainingsangebot auf seinem Vereinsgelände in der Oberharz-Stadt erweitert.