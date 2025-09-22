weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Wintersportverein in Elbingerode: Moderne Sportanlage im Oberharz schafft neue Trainingsmöglichkeiten für Wintersportverein

Wintersportverein in Elbingerode Moderne Sportanlage im Oberharz schafft neue Trainingsmöglichkeiten für Wintersportverein

Im Oberharz wurde auf dem Gelände des Wintersportvereins Elbingerode eine Kleinfeld-Sportanlage eingeweiht. Mit der Anlage verbessern sich die Trainingsbedingungen für die Wintersportler.

Von Matthias Distler 22.09.2025, 15:30
Die neue Kleinfeld-Sportanlage auf dem Gelände des Wintersportvereins Elbingerode bietet den Mitgliedern bessere Trainingsmöglichkeiten.
Die neue Kleinfeld-Sportanlage auf dem Gelände des Wintersportvereins Elbingerode bietet den Mitgliedern bessere Trainingsmöglichkeiten. Foto: Matthias Distler

Elbingerode. - Wo einst eine einfach Rasenfläche war, steht nun ein neuer Multifunktions-Kleinfeld-Sportplatz: Der Wintersportverein Grün-Weiß Elbingerode (WSV) hat sein Trainingsangebot auf seinem Vereinsgelände in der Oberharz-Stadt erweitert.