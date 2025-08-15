Ein Motorradfahrer ist auf dem Dornbergsweg in Wernigerode mit einem Auto zusammengestoßen. Wie es zu dem Unfall in der Harz-Stadt kam.

Wernigerode. - Ein junger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall auf dem Dornbergsweg in Wernigerode schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann musste nach der Kollision am Donnerstagabend ins Krankenhaus gebracht weden, berichtet eine Sprecherin des Polizeireviers Harz.