Mehrwegsystem für Gaststätten und Restaurants Zoff um Verpackungssteuer in Wernigerode: Was CDU und McDonald's-Chef stattdessen fordern
Folgt Wernigerode Tübingen und Konstanz und führt eine Verpackungssteuer ein? Darüber wird in der Harz-Stadt heftig debattiert. Die CDU und ein Systemgastronom lehnen den Vorschlag strikt ab und fordern eine Alternative, die zu mehr Umweltschutz führen soll.
Aktualisiert: 03.11.2025, 11:20
Wernigerode. - Weniger Müll auf den Straßen, mehr Einnahmen für die Stadtkasse - das verspricht sich Wernigerode von einer möglichen Verpackungssteuer auf Einwegbecher und -besteck. Der Vorschlag aus dem Rathaus stößt auf heftigen Gegenwind.