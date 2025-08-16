Amokdrohungen gegen Schulen schürten am Freitag, 15. August, Angst im Landkreis Harz. An Unterricht war in vielen Einrichtungen nicht zu denken. Nach dem Wochenende soll nun wieder Alltag einkehren - aber wie? Das fragen sich nicht nur Eltern und Schüler.

Nach Amokdrohungen: Wie sicher sind Schulen im Landkreis Harz?

Nach Amokdrohungen war am Freitag, 15. August, an mehreren Schulen im Landkreis Harz kein normaler Unterricht möglich. Nach dem Wochenende aber startet wieder an allen Einrichtungen der reguläre Betrieb.

Wernigerode. - Nach den Amokdrohungen an Harzer Schulen beginnt am Montag, 18. August, wieder der normale Alltag. Auch, wenn laut Polizei keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahr festgestellt wurden, ist das für einige Eltern und Schüler mit einem mulmigen Gefühl verbunden: Wie sicher sind die Bildungseinrichtungen im Landkreis? Gibt es Trittfahrer?