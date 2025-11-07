Für Brockenbauer Thielecke war es ein herber Schlag: Ein Traktor und ein angehängter Miststreuer des Familienbetriebs wurden von ihrem Feld zwischen Elbingerode und Königshütte gestohlen. Nun gibt es für das Unternehmen aus dem Harz gute Neuigkeiten.

Nach Diebstahl von Traktor im Harz: Schlepper von Brockenbauer Thielecke wurde gefunden

Erleichterung beim Brockenbauer Thielecke: Der Traktor wurde in Allrode auf einer Koppel im Wald gefunden.

Allrode/Tanne. - Für Thieleckes war es ein Schock gewesen, als sie am Donnerstag, 6. November, auf ihr Feld zwischen Elbingerode und Königshütte kamen: Der dort abgestellte Traktor und der angehängte Miststreuer der Brockenbauer-Familie waren gestohlen worden. Während der Miststreuer wenige Stunden später gefunden werden konnte, blieb der Schlepper verschwunden. Nun die gute Nachricht: Auch der Traktor ist wieder aufgetaucht.