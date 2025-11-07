Polizei untersucht Beute Nach Diebstahl von Traktor im Harz: Schlepper von Brockenbauer Thielecke wurde gefunden
Für Brockenbauer Thielecke war es ein herber Schlag: Ein Traktor und ein angehängter Miststreuer des Familienbetriebs wurden von ihrem Feld zwischen Elbingerode und Königshütte gestohlen. Nun gibt es für das Unternehmen aus dem Harz gute Neuigkeiten.
Aktualisiert: 07.11.2025, 18:25
Allrode/Tanne. - Für Thieleckes war es ein Schock gewesen, als sie am Donnerstag, 6. November, auf ihr Feld zwischen Elbingerode und Königshütte kamen: Der dort abgestellte Traktor und der angehängte Miststreuer der Brockenbauer-Familie waren gestohlen worden. Während der Miststreuer wenige Stunden später gefunden werden konnte, blieb der Schlepper verschwunden. Nun die gute Nachricht: Auch der Traktor ist wieder aufgetaucht.