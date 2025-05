Bei einem Brand im März 2024 ist eine ehemalige Gaststätte in Benneckenstein verwüstet worden. Die Überreste werden nun endlich beseitigt.

Nach schwerem Brand in ehemaliger Gaststätte im Harz: Ruine wird beseitigt

Feuer verwüstete Gebäude in Benneckenstein

Benneckenstein. - Lange Zeit tat sich an dem Gebäude an der Bahnhofstraße in Benneckenstein nichts. Nun werden die Überreste der ehemaligen Gaststätte, die im März 2024 einem schweren Brand zum Opfer gefallen ist, beseitigt.