Die Stadt Oberharz am Brocken hat den Weg für neue Ansiedlungen im Gewerbegebiet Hasselfelde freigemacht. Wieso es zudem eine Veränderungssperre gibt.

Nach Unruhe in Hasselfelde: Neue Gewerbeflächen für Oberharz erschlossen

Blick auf Hasselfelde. In der Stadt sollen neue Gewerbeflächen entstehen.

Hasselfelde. - Viele Einwohner besuchten die jüngste Sitzung des Stadtrats Oberharz am Brocken. Thema: Das Gewerbegebiet in Hasselfelde, für das neue Flächen für Gewerbetreibende geschaffen werden sollen. Das Interesse der Anwohner lag aber vermehrt an den neuen Eigentümern eines der Gebäude. Denn diese wollen dort mutmaßlich eine islamische Begegnungsstätte einrichten.