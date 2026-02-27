Teilnehmer, die am Valentinstag ihre Essens-Rechnung beim Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken eingereicht haben, konnten eine Überraschung gewinnen. Nun wurde eine Siegerin ausgelost.

Nach Valentins-Aktion von Oberharzer-Tourismusbetrieb: Das gibt es zu gewinnen

Die Gewinnerin der Valentinsaktion erhält einen Präsentkorb mit Freikarten für ein Konzert in der Baumannshöhle in Rübeland.

Oberharz-Stadt. - Anlässlich des Valentinstags hatte der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken mit regionalen Gastronomen zu einem Gewinnspiel eingeladen. Gäste, die an dem Tag in einem der teilnehmenden Restaurants ihren Abend verbrachten, konnten anschließend die Rechnung beim Eigenbetrieb einreichen, um auf ein Überraschungspaket zu hoffen. Was es dabei zu gewinnen gab.