Kreisstraße 1329 bei Minsleben Nächste archäologische Sensation bei Wernigerode: Womit bei Ausgrabung an Baustelle zu rechnen ist
Zwischen Wernigerode, Minsleben und Silstedt wird eine marode Straße ausgebaut. Doch vorher untersuchen Archäologen das Areal am Nordrand des Harzes: Was sie bislang entdeckt haben und was eine größere Ausgrabung nun ans Tageslicht bringen soll.
16.09.2025, 14:15
Minsleben. - Gerade erst sind Ausgrabungen am Kloster Himmelpforte mit spektakulären Funden beendet, da beginnt bei Wernigerode die nächste archäologische Spurensuche: Eine Voruntersuchung hat nahe Minsleben viele Hinweise zutage gefördert. Die Entdeckungen stammen aus ganz unterschiedlichen Epochen.