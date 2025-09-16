weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Kreisstraße 1329 bei Minsleben: Nächste archäologische Sensation bei Wernigerode: Womit bei Ausgrabung an Baustelle zu rechnen ist

Kreisstraße 1329 bei Minsleben Nächste archäologische Sensation bei Wernigerode: Womit bei Ausgrabung an Baustelle zu rechnen ist

Zwischen Wernigerode, Minsleben und Silstedt wird eine marode Straße ausgebaut. Doch vorher untersuchen Archäologen das Areal am Nordrand des Harzes: Was sie bislang entdeckt haben und was eine größere Ausgrabung nun ans Tageslicht bringen soll.

Von Holger Manigk 16.09.2025, 14:15
Gibt es bei Minsleben nun ähnliche Funde aus der Jungsteinzeit wie diese rund 4.500 Jahre alte Pfeilspitze, die vor Straßenbauarbeiten in Nordsachsen entdeckt wurde?
Gibt es bei Minsleben nun ähnliche Funde aus der Jungsteinzeit wie diese rund 4.500 Jahre alte Pfeilspitze, die vor Straßenbauarbeiten in Nordsachsen entdeckt wurde? Foto: Jan Woitas/picture alliance/dpa

Minsleben. - Gerade erst sind Ausgrabungen am Kloster Himmelpforte mit spektakulären Funden beendet, da beginnt bei Wernigerode die nächste archäologische Spurensuche: Eine Voruntersuchung hat nahe Minsleben viele Hinweise zutage gefördert. Die Entdeckungen stammen aus ganz unterschiedlichen Epochen.