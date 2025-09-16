Kreisstraße 1329 bei Minsleben Nächste archäologische Sensation bei Wernigerode: Womit bei Ausgrabung an Baustelle zu rechnen ist

Zwischen Wernigerode, Minsleben und Silstedt wird eine marode Straße ausgebaut. Doch vorher untersuchen Archäologen das Areal am Nordrand des Harzes: Was sie bislang entdeckt haben und was eine größere Ausgrabung nun ans Tageslicht bringen soll.