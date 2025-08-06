Bei Ausgrabungen an der Himmelpforte nahe Wernigerode wurden Skelette von Kindern entdeckt – darunter sogar ein Säugling. Wer waren sie? Warum starben sie so jung? Und warum wurden sie in einem Mönchskloster bestattet? Welche der Rätsel die Archäologen bereits auflösen können.

Die ehrenamtliche Grabungshelfer Emil und Antje Rolle sowie Doreen Silberbach (von links) legen am Kloster Himmelpforte nahe Wernigerode Skelette frei. Auch Gebeine von Kindern, sogar einem Säugling (ganz links), wurden entdeckt.

Wernigerode. - Was mag ihnen zugestoßen sein, dass sie so jung aus dem Leben treten mussten? Bei archäologischen Ausgrabungen an der Himmelpforte nahe Wernigerode sind gut ein Dutzend Skelette entdeckt worden. Darunter befinden sich sterbliche Überreste von Kindern, sogar die eines Neugeborenen. Was haben die in einem Mönchskloster zu suchen?