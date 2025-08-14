Risiko für die Gesundheit Nächste Hitzewelle im Harz: Wen hohe Temperaturen besonders gefährden und was Experte jetzt rät

An heißen Tagen gibt es mehr Patienten in den Notaufnahmen des Harzklinikums - betroffen sind längst nicht nur Senioren und Kinder. Ein Experte des Krankenhauses gibt Tipps, wie man den Hitzekollaps vermeidet.