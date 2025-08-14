Risiko für die Gesundheit Nächste Hitzewelle im Harz: Wen hohe Temperaturen besonders gefährden und was Experte jetzt rät
An heißen Tagen gibt es mehr Patienten in den Notaufnahmen des Harzklinikums - betroffen sind längst nicht nur Senioren und Kinder. Ein Experte des Krankenhauses gibt Tipps, wie man den Hitzekollaps vermeidet.
14.08.2025, 10:30
Landkreis Harz. - Die nächste Hitzewelle erreicht den Harz. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert für Donnerstag, 14. August Temperaturen von bis zu 34 Grad Celsius in der Region unterm Brocken. Das Harzklinikum stellt sich auf mehr Notfallpatienten ein.