Nächste Runde für Proteste und Irritationen um Abbau des Wernigeröder Riesenrads

Noch vor dem Advent soll das Riesenrad in Wernigerode laut Stadtverwaltung abgebaut werden - zum Missfallen vieler Wernigeröder Bürger und Stadtratsmitglieder.

Wernigerode - Diese Nachricht sorgt für Protest: Noch vor der Adventszeit soll das Riesenrad in Wernigerode abgebaut sein. Eine Entscheidung, die für Ines Friedrich nicht nachvollziehbar ist. „Für Wernigerode, corona-krisengeschüttelt wie viele andere Touristenziele, ist das Riesenrad eine echte Bereicherung“, schreibt die Leserin. „Ein Farbtupfer nach all den Entbehrungen durch die Pandemie.“ Der Stadt stehe „eine kulturelle Bereicherung dieser Art auf jeden Fall zu, besonders in der Advents- und Weihnachtszeit“.