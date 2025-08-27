Für Industriebau Wernigerode ist die Suche nach Nachwuchskräften eine große Herausforderung – deshalb geht das Harzer Unternehmen nun einen besonderen Weg beim Werben um Azubis. Warum sich junge Menschen bewusst für die Branche entscheiden.

Nachwuchsmangel im Handwerk: Wie Industriebau Wernigerode jetzt um Azubis kämpft

Tan Dat Luu, Cao Tien Nguyen, Tu Luong Ho aus Vietnam sowie Vivien Pessel und Vincent Paul (von links) haben sich für eine Ausbildung im Handwerk bei Industriebau Wernigerode entschieden.

Wernigerode. - „2025 fehlen uns leider zwei Azubis“, sagt Marko Müller, Chef von Industriebau Wernigerode. Die beiden Stellen im Betonbau konnten so im neuen Ausbildungsjahr nicht besetzt werden. Nur drei bis fünf Azubis stellt das Hochbauunternehmen jährlich ein.