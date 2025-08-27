Wirtschaft in Wernigerode Nachwuchsmangel im Handwerk: Wie Industriebau Wernigerode jetzt um Azubis kämpft
Für Industriebau Wernigerode ist die Suche nach Nachwuchskräften eine große Herausforderung – deshalb geht das Harzer Unternehmen nun einen besonderen Weg beim Werben um Azubis. Warum sich junge Menschen bewusst für die Branche entscheiden.
27.08.2025, 11:30
Wernigerode. - „2025 fehlen uns leider zwei Azubis“, sagt Marko Müller, Chef von Industriebau Wernigerode. Die beiden Stellen im Betonbau konnten so im neuen Ausbildungsjahr nicht besetzt werden. Nur drei bis fünf Azubis stellt das Hochbauunternehmen jährlich ein.