Die Schaufenster eines Edeka-Markts in Magdeburg wurden vor wenigen Tagen mit Holzplatten verschlossen. Doch weder Markt, noch Hausverwaltung haben dies veranlasst.

Magdeburg. - Einen ungewöhnlichen Anblick bietet seit wenigen Tagen ein Edeka-Markt in Magdeburg. Mehrere der Schaufenster wurden komplett mit großen Holzplatten versehen. Warum das geschehen ist, wird nicht auf den ersten Blick klar. Eine Maßnahme gegen die ständigen illegalen Graffiti liegt nahe.