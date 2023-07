Wernigerode - Ein Besucherliebling ist sie schon, einen Namen hat die kleine Esel-Dame aber noch nicht. Nicht einmal einen Spitznamen, verrät Sandra Pech, Mitarbeiterin des Wernigeröder Bürgerparks. Dort kam das Fohlen am 20. Juni zur Welt. Bei der Suche nach einem passenden Namen bitten Sandra Pech und ihre Kollegen Volksstimme-Leser Mithilfe. Ideen hatten diese es schon einige – von Flöckchen, Luna und Elsa bis hin zu Flora, eingereicht aus dem gesamten Landkreis und weit darüber hinaus.

Gelegenheit für weitere Vorschläge gibt es zum 7. August, per Brief an die Harzer Volksstimme, Breite Straße 48 in 38855 Wernigerode oder per Mail an redaktion.wernigerode@volksstimme.de. Bitte den vollständigen Namen, vollständige Adresse sowie eine Telefonnummer angeben. Eine Jury aus Mitarbeitern des Bürgerparks und der Volksstimme treffen dann die Entscheidung. Wer den Gewinner-Namen eingereicht hat, wird zur Taufe eingeladen.