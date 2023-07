Wernigerode - Zu den Lämmern, die bereits im März das Licht erblickt haben, gesellt sich nun weiterer tierischer Zuwachs im Wernigeröder Bürgerpark. Eseldame Hermine, die schon seit der Öffnung der grünen Oase am Dornbergsweg die Besucher begrüßt, hat am 20. Juni ein schwarzes Fohlen auf die Welt gebracht. Geboren wurde die kleine Eselin über Nacht. Erst am nächsten Tag bemerken die Bürgerpark-Mitarbeiter das Junge. Laut Park-Sprecherin Kati Müller bringt das Fohlen aktuell rund 15 Kilogramm auf die Waage und erfreut sich bester Gesundheit.

Bis jetzt steht die putzige Junggesellin noch namenlos zwischen den anderen Paarhufern. Deshalb können Sie, liebe Leser, uns gerne Ihre Namensvorschläge für den Bürgerpark-Nachwuchs zukommen lassen. Schicken Sie uns bitte Ihren Namensfavoriten für die kleine Eselstute bis zum 7. August an die Harzer Volksstimme, Breite Straße 48, 38855 Wernigerode oder per E-Mail an redaktion.wernigerode@volksstimme.de. Bitte geben Sie Ihren Vor- und Zunamen, die vollständige Adresse sowie eine Telefonnummer an.

Einladung zur Taufe

Wie das Fohlen später heißen wird, entscheidet eine Jury von Volksstimme- und Park-Mitarbeitern. Die zukünftigen Namensgeber werden zur Taufe in den Bürgerpark eingeladen.

Übrigens: Die Mitarbeiter des Bürgerparks rechnen mit weiterem Zuwachs. In vier bis sechs Wochen bekommen die Hasen und Meerschweinchen Junge. „Und im Herbst wird ein kleines Pony erwartet“, informiert Kati Müller.