Einst Teil der Ahnengalerie des Schlosses, war das Werk lange mit weißer Farbe überpinselt und gänzlich unkenntlich. Bis ein Bernburger Künstler es freilegte.

Hohenerxleben/Bernburg - Das vierte Jahr in Folge spielt das Ensemble Theatrum seine „Impressionen der Schlossgeschichte“. Am Sonntag, 1. März, startet um 17 Uhr die nunmehr zehnte Vorstellung auf Hohenerxleben. Eine, die wie bewährt in die 1700er- und 1800er-Jahre entführt. Eine, die das Leben und Wirken des Ehepaars Gebhard Anton von Krosigk (1754-1840) und Auguste Ernestine Elisabeth von Krosigk (geborene Freiin von der Schulenburg, 1761-1840) ins Licht setzt. Eine, die für die Gäste darüber hinaus aber auch eine bis dato unerwartete Besonderheit bereithält.