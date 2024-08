Der 32-jährige Daniel Schuck gibt als neuer Ortsbürgermeister in Schierke künftig den Ton an.

Schierke. - Schierke ist nicht irgendein Harzdorf. In den vergangenen Jahren sind zig Millionen Euro in den Touristenort am Brocken geflossen – für Parkhaus, Straßen, Brücken, Arena, Ferienhäuser, Restaurant und vieles mehr. Das Seilbahnprojekt eines privaten Investors dagegen scheiterte. Mit Daniel Schuck (CDU) geht nun ein neuer Bürgermeister an den Start.