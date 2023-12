Die Stadtverwaltung beabsichtigt, neue Stellflächen am Rande des Zentrums zu schaffen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ilsenburg. - Parkplätze in der Innenstadt − in Ilsenburg ist das ein Dauerthema. Wenn die Pläne der Stadtverwaltung zum Tragen kommen, könnten am Rande des Stadtzentrums zusätzliche Stellflächen entstehen. Ob es dazu kommt, das hängt nun vom Stadtrat ab.