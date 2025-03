Das bange Warten, ob der verspätete Bus wirklich fährt, gehört an vielen Haltestellen im Landkreis Harz bald der Vergangenheit an: Wo dafür digitale Anzeigen mit Echtzeit-Informationen installiert werden und wie der neue Service funktioniert.

Neuer Service für Bus-Fahrgäste an Haltestellen im Harz: Infos zu Verspätungen in Echtzeit

Bis Ende Juli sollen Bushaltestellen im Landkreis Harz mit 200 Digitalanzeigen ausgestattet werden - wie hier am Bürger- und Miniaturenpark in Wernigerode.

Landkreis Harz. - Am Miniaturen- und Bürgerpark und drei weiteren Bushaltestellen in Wernigerode hängen sie seit Montag, 24. März, auch in Thale gibt es bereits fünf Stück: Digitale Anzeigetafeln ersetzen im Landkreis Harz den Papierfahrplan. Das soll Passagieren viele Vorteile bringen.