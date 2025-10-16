weather wolkig
  4. Ergänzung für Bus und Bahn: Neuer Taxi-Service im Harz revolutioniert ÖPNV: Was müssen Fahrgäste bei Wartezeiten und Preisen beachten?

Spontan zum Arzt, zum Einkauf oder Wochenendausflug – ganz ohne eigenes Auto? Im Landkreis Harz macht ein neues Mobilitätsangebot das möglich. Mit welchen Wartezeiten und Preisen Fahrgäste des „harzbewegt-Taxis“ rechnen müssen.

Von Holger Manigk 16.10.2025, 10:30
In diesem Gebiet ist das „harzbewegt-Taxi“ über eine Handy-App schon verfügbar. Foto: Holger Manigk

Landkreis Harz. - Taxi-Fahrten fast zum Bus-Tarif - das bietet ein Service, den der Landkreis Harz ausbauen will. „Flexibel, unkompliziert und zugleich bezahlbar“, beschreibt es Franziska Dörfler-Jobi, Projektverantwortliche im Landratsamt. „Gerade für Menschen, die nicht täglich ein eigenes Auto nutzen möchten oder können, eröffnet das Angebot völlig neue Möglichkeiten.“