Wer im Landkreis Harz außerhalb der Bus-Fahrzeiten unterwegs ist, kann an einigen Orten auf das „harzbewegt-Taxi“ zählen – günstig, flexibel und bald nicht mehr nur per App buchbar. Wo es das Angebot schon überall gibt und wie es wachsen soll.

Spottbillige Taxifahrten bald rund um die Uhr im Harz? Neuer Service wird ausgeweitet

Gemeinsam unterwegs für flexible Mobilität im Landkreis Harz: Franziska Dörfler-Jobi, Teilprojektverantwortliche bei der Verwaltung, und Chris Duckek, Mitinhaber von Taxi Duckek.

Landkreis Harz. - Wenn kein Bus mehr fährt, können Einwohner und Besucher im Landkreis Harz einen besonderen Service nutzen: das „harzbewegt-Taxi“. Bei dem Angebot ist zum üblichen Tarif des öffentlichen Personennahverkehrs nur ein Komfortzuschlag von zwei Euro zu zahlen, heißt es aus dem Landratsamt. Nun soll es ausgebaut werden - was Fahrzeiten und erreichbare Orte angeht.