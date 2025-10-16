Alternative im öffentlichen Personennahverkehr Spottbillige Taxifahrten bald rund um die Uhr im Harz? Neuer Service wird ausgeweitet
Wer im Landkreis Harz außerhalb der Bus-Fahrzeiten unterwegs ist, kann an einigen Orten auf das „harzbewegt-Taxi“ zählen – günstig, flexibel und bald nicht mehr nur per App buchbar. Wo es das Angebot schon überall gibt und wie es wachsen soll.
16.10.2025, 06:15
Landkreis Harz. - Wenn kein Bus mehr fährt, können Einwohner und Besucher im Landkreis Harz einen besonderen Service nutzen: das „harzbewegt-Taxi“. Bei dem Angebot ist zum üblichen Tarif des öffentlichen Personennahverkehrs nur ein Komfortzuschlag von zwei Euro zu zahlen, heißt es aus dem Landratsamt. Nun soll es ausgebaut werden - was Fahrzeiten und erreichbare Orte angeht.