Neues Bauland in Veckenstedt geplant

„In den Krengen“ heißt der jetzt aufgestellte Bebauungsplan für die Ortschaft Veckenstedt, der sich an das Wohngebiet Hundertmorgenfeld anschließt. Ein Investor aus dem Harzkreis will auf rund 20.000 Quadratmeter neue Grundstücke für den Wohnungsbau erschließen.

Veckenstedt - Bis zu 23 neue Baugrundstücke für Wohnhäuser könnten in den kommenden Monaten und Jahren in Veckenstedt erschlossen und bebaut werden. Nachdem der Veckenstedter Ortschaftsrat zu entsprechenden Plänen eine positive Empfehlung gegeben hatte, gab der Nordharzer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung sein einstimmiges Ja zum Aufstellen eines entsprechenden Bebauungsplanes. Dieser trägt den Namen „In den Krengen“, was für einiges Erstaunen sorgte. Dazu ergriff Ratsherr Karl-Heinz Abel in doppelter Funktion das Wort.