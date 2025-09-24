Millioneninvestition in Stiege Niederländer bauen riesigen Ferienpark mit 121 Häusern im Harz: Das ist zu den Planungen bekannt
Das Albrechtshaus in Stiege (Harz) wird bald Geschichte sein – und Platz machen für einen riesigen Ferienpark. Niederländische Investoren wollen dort 121 Ferienhäuser mit besonderer Ausstattung bauen. Was genau geplant ist und warum auch Einheimische profitieren könnten.
24.09.2025, 06:15
Stiege. - Auf dem Gelände des ehemaligen Albrechtshauses in Stiege (Harz) soll ein moderner Ferienpark – inklusive Freizeitangeboten für Gäste und Einheimische - entstehen. Die Investoren für das Millionenprojekt stammen aus den Niederlanden. Und jetzt gibt es erste Details zum Bau.