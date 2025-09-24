Das Albrechtshaus in Stiege (Harz) wird bald Geschichte sein – und Platz machen für einen riesigen Ferienpark. Niederländische Investoren wollen dort 121 Ferienhäuser mit besonderer Ausstattung bauen. Was genau geplant ist und warum auch Einheimische profitieren könnten.

Niederländer bauen riesigen Ferienpark mit 121 Häusern im Harz: Das ist zu den Planungen bekannt

Auf dem Gelände des Albrechtshauses in Stiege im Harz soll ein großer Ferienpark entstehen.

Stiege. - Auf dem Gelände des ehemaligen Albrechtshauses in Stiege (Harz) soll ein moderner Ferienpark – inklusive Freizeitangeboten für Gäste und Einheimische - entstehen. Die Investoren für das Millionenprojekt stammen aus den Niederlanden. Und jetzt gibt es erste Details zum Bau.