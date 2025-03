Einkaufen in Hasselfelde Norma-Markt im Oberharz: Eröffnung wohl nicht mehr im ersten Quartal 2025

Die Bauarbeiten am Neubau des Norma-Marktes in der Oberharz-Stadt Hasselfelde dauern an. Während der Innenbereich fast fertig ist, sind vor allem im Außenbereich des Geländes noch Arbeiten zu erledigen.