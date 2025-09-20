weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Zivilcourage im Harz: Notfall im Supermarkt: Ehepaar aus Wernigerode erlebt Schockmoment beim Einkaufen

Mitten im vollen Supermarkt erleidet ein 86-jähriger Wernigeröder einen Zusammenbruch. Der Lichtblick für seine Frau, die den Moment miterleben musste: Gleich mehrere Kunden und Mitarbeiter des Ladens eilten sofort zur Hilfe.

Von Sandra Reulecke 20.09.2025, 10:15
Für einen Wernigeröder endete der Einkauf im Supermarkt mit einem Rettungseinsatz.
Für einen Wernigeröder endete der Einkauf im Supermarkt mit einem Rettungseinsatz. Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa

Wernigerode. - Diesen Einkauf werden Brigitta und Klaus Schmidt aus Wernigerode so schnell nicht vergessen: Der Bummel durch die Warenregale endete in einem Rettungseinsatz und einem Krankenhausaufenthalt. Dennoch können sie dem Erlebnis etwas Positives abgewinnen.