weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Kein Interesse am Ringheiligtum: Stadtrat Calbe erteilt Salzlandkreis eine Abfuhr

Kein Interesse am Ringheiligtum Stadtrat Calbe erteilt Salzlandkreis eine Abfuhr

Dem Förderverein für das Pretziener Wehr als Weltkulturerbe werden die Calbenser nicht angehören. In einer äußerst knappen Abstimmung gab es keine Mehrheit, dem Gremium beizutreten. Dafür wurden Gründe genannt.

Von Thomas Höfs 20.09.2025, 12:08
Die Haltung zum doppelten Saaleradweg in Calbe nehmen einige Stadträte dem Kreis übel.
Die Haltung zum doppelten Saaleradweg in Calbe nehmen einige Stadträte dem Kreis übel. Foto: Thomas Höfs

Calbe. - Der Calbenser Stadtrat hat am Donnerstagabend ganz knapp entschieden, dem neuen Förderverein des Kreises zur Unterstützung des Pretziener Wehrs zum Weltkulturerbe nicht beizutreten. Dafür wurden Gründe genannt.