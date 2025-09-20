Kein Interesse am Ringheiligtum Stadtrat Calbe erteilt Salzlandkreis eine Abfuhr
Dem Förderverein für das Pretziener Wehr als Weltkulturerbe werden die Calbenser nicht angehören. In einer äußerst knappen Abstimmung gab es keine Mehrheit, dem Gremium beizutreten. Dafür wurden Gründe genannt.
20.09.2025, 12:08
Calbe. - Der Calbenser Stadtrat hat am Donnerstagabend ganz knapp entschieden, dem neuen Förderverein des Kreises zur Unterstützung des Pretziener Wehrs zum Weltkulturerbe nicht beizutreten. Dafür wurden Gründe genannt.