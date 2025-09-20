Kein Interesse am Ringheiligtum Stadtrat Calbe erteilt Salzlandkreis eine Abfuhr

Dem Förderverein für das Pretziener Wehr als Weltkulturerbe werden die Calbenser nicht angehören. In einer äußerst knappen Abstimmung gab es keine Mehrheit, dem Gremium beizutreten. Dafür wurden Gründe genannt.