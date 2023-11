Die Fels-Werke werden an ein britisches Unternehmen verkauft. Hier im Bild ist der Standort in Rübeland zu sehen.

Oberharz - Der Baustoffkonzern Cement Roadstone Holding (CRH) veräußert sein europäisches Kalkgeschäft an das britische Steinbruchunternehmen SigmaRoc. Die Verkaufssumme beträgt 1,1 Milliarden US-Dollar, teilte der Konzern mit Sitz in Dublin in einer Pressemitteilung mit. Umgerechnet handelt es sich dabei um einen Wert von ungefähr 1 Milliarden Euro.