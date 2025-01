Diese Entwicklung setzt sich unvermindert fort: Immer weniger Menschen wohnen im Gebiet der Stadt Oberharz am Brocken. Nur ein Ort hat Ende 2024 mehr Einwohner gehabt als im Vorjahr.

Oberharz verliert Einwohner: Zuwachs gibt es nur in einem Ort

