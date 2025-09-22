Nächtliche Explosionen, aggressive Gäste und Polenböller in Vorgärten: In Wernigerode häufen sich Berichte über illegale Feuerwerke. Ein Zeuge wird sogar angegriffen, als er sich beschweren will. Jetzt ermittelt die Polizei.

Wernigerode. - Böllerei und illegale Feuerwerke in den Wäldern am Schloss und Lustgarten schrecken viele Wernigeröder auf. Nun melden sich immer mehr Zeugen. „Mal klingt es wie Gewehrschüsse, mal sind Explosionen zu hören“, sagt ein Anwohner der Lindenallee.