weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Zwei Unternehmen setzen auf Sport und Gemeinschaft: Welche Werte FCM und AWG teilen

Zwei Unternehmen setzen auf Sport und Gemeinschaft Welche Werte FCM und AWG teilen

Martin Geisthardt ist Geschäftsführer des 1. FCM, Steffen Mairose ist Geschäftsführer der AWG. Was sie verbindet, erlebten Besucher in der Museumsscheune.

Von Gudrun Billowie 09.09.2025, 14:00
FCM-Geschäftsführer Martin Geisthardt, Stadionsprecher Jens Höhnel und AWG-Geschäftsführer Steffen Mairose.
FCM-Geschäftsführer Martin Geisthardt, Stadionsprecher Jens Höhnel und AWG-Geschäftsführer Steffen Mairose. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Sport ist sowohl FCM-Geschäftsführer Martin Geisthardt, als auch AWG-Geschäftsführer Steffen Mairose wichtig. Beide führen Unternehmen. Und obwohl die AWG auf den ersten Blick nichts mit Sport zu tun hat, sondern Wohnungen vermietet, verwaltet und modernisiert, fühlen sich beide Geschäftsführer ähnlichen Werten verpflichtet. Das wurde bei einem Abend in der Wolmirstedter Museumsscheune deutlich.