Martin Geisthardt ist Geschäftsführer des 1. FCM, Steffen Mairose ist Geschäftsführer der AWG. Was sie verbindet, erlebten Besucher in der Museumsscheune.

Wolmirstedt. - Sport ist sowohl FCM-Geschäftsführer Martin Geisthardt, als auch AWG-Geschäftsführer Steffen Mairose wichtig. Beide führen Unternehmen. Und obwohl die AWG auf den ersten Blick nichts mit Sport zu tun hat, sondern Wohnungen vermietet, verwaltet und modernisiert, fühlen sich beide Geschäftsführer ähnlichen Werten verpflichtet. Das wurde bei einem Abend in der Wolmirstedter Museumsscheune deutlich.