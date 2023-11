Bislang ein Lost Place an einer prominenten Stelle, ist das historische Palmenhaus im Wernigeröder Lustgarten nun eine Baustelle. Was geschieht mit der Ruine?

Am Palmenhaus in Wernigerode - bislang ein gut sichtbarer Lost Place unterhalb des Schlosses - finden Sanierungsarbeiten statt. Das Gelände am Eingang des Lustgartens ist abgesperrt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wernigerode. - Das meterhohe Unkraut ist Gerüsten und Baumaterial gewichen. Aus dem Dach wachsen keine Bäume mehr, kein einziges Loch gibt mehr den Blick frei auf den Novemberhimmel. Es ist nicht zu übersehen: Am Palmenhaus in Wernigerode, das jahrzehntelang dem Verfall preisgegeben war, tut sich etwas. Aber wer steckt dahinter und was soll in dem Baudenkmal im Lustgarten entstehen?