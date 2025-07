Beliebtes Ausflugsziel Pension und Restaurant „Zum Harzer Jodlermeister“ vor dem Aus – was wird aus dem Standort?

Nach 30 Jahren trennt sich Andreas Knopf von der beliebten Pension „Zum Harzer Jodlermeister“ in Altenbrak. Er will sich künftig auf sein Hotel „Forelle“ in Treseburg fokussieren. Eine Entscheidung mit Folgen für das beliebte Ausflugsziel.